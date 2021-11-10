محافظة جنوب سيناء يلتقي الدارسين بكلية الحرب العليا بشرم الشيخ

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بوفد كلية الحرب العليا برئاسة اللواء خالد صلاح صادق مدير كلية الحرب العليا، بحضور 14 عضو هيئة التدريس، ودارسي الدورة رقم 45 حرب عليا وعائلاتهم بإجمالي 320 فردًا، منهم الدارسين الوافدين من دول السعودية والإمارات، السودان، واليمن، وتنزانيا، وباكستان ونيجريا، وذلك ضمن زيارتهم التعليمية الي محافظة جنوب سيناء في المدة من 6 الي 11 نوفمبر من العام الجاري، للتعرف علي مدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات.

في إطار التعاون المثمر البناء بين محافظة جنوب سيناء، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا للقيام بأداء رسالتها التعليمية في تأهيل كبار قادة القوات المسلحة والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وكذا كبار العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.

عقد اللقاء بأحد الفنادق الكبري في شرم الشيخ وبدأ اللقاء بالسلام الوطني وعرض فيلم بعنوان "سيناء الحاضر والمستقبل"، وقام المحافظ باستعراض بعض الانجازات التي تم تحقيقها علي أرض جنوب سيناء، في القطاعات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية. حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.