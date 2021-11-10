محمد بن سلمان لجونسون: السعودية ملتزمة باستقرار أسواق الطاقة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن بن سلمان تناول عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك مع جونسون.

وكانت السعودية تعهدت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأفادت تقارير في وقت سابق بأن جونسون تحدث هاتفيا مع بن سلمان وهو في طريقه إلى قمة العمل المناخي 26 في جلاسكو.

ورحب رئيس الوزراء بالتزام السعودية بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول سنة 2060، وجهودها في التخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبحث الزعيمان أهمية إحراز تقدم في المفاوضات في الأيام الأخيرة من قمة العمل المناخي 26 بما في ذلك بشأن إنجاز العناصر المتبقية من لائحة قواعد باريس.

وقال رئيس الوزراء إن جميع الدول تحتاج لحضور المفاوضات بمزيد من الطموح إن أرادت الحفاظ على هدف المحافظة على الاحترار العالمي عند مستوى 5ر1 درجة مئوية.