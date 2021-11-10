السودان يوافق على فتح معسكرين جديدين لإيواء أعداد إضافية من اللاجئين الإثيوبيين

أعلنت حكومة ولاية القضارف (شرق السودان)، موافقتها على فتح معسكرين إضافيين في منطقتي "الفاو" و"السوكي" لإيواء أعداد جديدة من اللاجئين الإثيوبيين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الفاتح المقدم رئيس خدمة طوارئ إسكان اللاجئين في ولاية القضارف، قوله إن فتح المعسكرين الجديدين يأتي ضمن الخطة الموضوعة من معتمدية اللاجئين بعد التداعيات الأخيرة في إثيوبيا.

وتوقع المقدم استقبال أكثر من 500 ألف لاجئ إثيوبي من المكونات المختلفة، وفقا لرؤية وكالات الأمم المتحدة، لافتا إلى أن ولاية القضارف تضم الآن أكثر من 52 ألف لاجئ إثيوبي من قبائل "التيجراي" و"القمز" و"الكمانت" في معسكرات "ام راكوبة" و"الطنيدبة" و"باسندا".

من جانبه، دعا محمد عبدالرحمن محجوب أمين عام أمانة حكومة القضارف، إلى ضرورة تقديم الخدمات الضرورية للمجتمعات المستضيفة للاجئين في المحليات التي أقيمت فيها المعسكرات، وتأهيل تلك المعسكرات.

وأشاد بدور الأجهزة الأمنية في حماية كافة المعسكرات وبسط الأمن والحد من تسرب اللاجئين.