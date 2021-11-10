كشف الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء عن ارتفاع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.6%؛ بسبب زيادة الانفاق على النقل الخاص بنسبة 1.8%، وارتفعت أيضا أسعار الثقافة والترفيه 8.0%؛ بسبب زيادة أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية 13.1%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.6%.

وفي أكتوبر الماضى أصدر وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا قرارًا بزيادة أسعار البنزين تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، حيث سجل سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 7 جنيهات، ولتر بنزين 95 سجل 9.25 جنيه، ولتر بنزين 92 سجل 8.25 جنيه، وسجل متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنيه.

وكانت شركة أوبر مصر رفعت أسعار خدماتها بالقاهرة والاسكندرية في أغسطس الماضي، وأوضحت فى بيان لعملائها، أن تعديل أسعار رحلاتها جاء في ضوء أسعار الوقود الجديدة؛ لضمان استمرار حصول السائقين على أرباح مستدامة، مع ضمان أن العملاء يمكنهم الاستمرار في التنقل حول المدن بأمان وبتكلفة معقولة.

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.3%، كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.2%؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.5%، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.4%.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%.