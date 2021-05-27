سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحرص الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، على متابعة النظام الغذائي لفريقه بصفة مستمرة لاعتقاده بالتأثير على القدرة البدنية.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا» فهناك عدة ممنوعات غذائية على طاولة لاعبي توتنهام يأتي في مقدمتها بيتزا والكاتشب والمايونيز إلى جانب الصلصات.

وأكد التقرير أن القواعد الذي يضعها كونتي هي من أوصلت المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكاو إلى الحالة التي ظهر بها مع إنتر ميلان في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى صفوف تشيلسي.

وكانت إدارة توتنهام قررت التعاقد مع كونتي قبل الأيام بعد سلسلة من النتائج السلبية تحت قيادة المدرب نونو سانتو.

ويعد أنطونيو من أبرز نجوم التدريب في عالم كرة القدم وسبق له تحقيق إنجازات عديدة مع إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي إلى جانب المنتخب الإيطالي.