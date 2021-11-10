لميس الحديدي عن السماح بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون: الغلطة بتمن

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة تحذير لمشجعي الكرة تعليقًا على قرار اتحاد الكرة بالموافقة على حضور 5000 مشجع لمباراة مصر والجابون، في تصفيات كأس العالم.

وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "أتمنى أن نحترم القواعد والقوانين لأن الخطأ بتمن".

وأضافت: "المخالفة بغرامة وعقاب.. صحيح أن عودة الجماهير شيء عظيم لكن أرجو في ذات الوقت الالتزام في الملاعب".

وتابعت: "المشكلة أن الجمهور ممكن يرتكب خطأ ما، فالنادي بيدفع ثمنه لإن النادي بيدفع خطأ الجماهير.. رابطة الأندية ترغب في إحداث انضباط في الملعب".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تلقيه خطابًا رسميًّا من الجهات الأمنية يُفيد بالموافقة على حضور 5000 مشجع لمباراة مصر والجابون، المقرر إقامتها في الثالثة عصرًا، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022.