 لميس الحديدي عن السماح بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون: الغلطة بتمن - بوابة الشروق
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 5:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

لميس الحديدي عن السماح بحضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون: الغلطة بتمن


نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 3:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 3:59 ص

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة تحذير لمشجعي الكرة تعليقًا على قرار اتحاد الكرة بالموافقة على حضور 5000 مشجع لمباراة مصر والجابون، في تصفيات كأس العالم.

وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "أتمنى أن نحترم القواعد والقوانين لأن الخطأ بتمن".

وأضافت: "المخالفة بغرامة وعقاب.. صحيح أن عودة الجماهير شيء عظيم لكن أرجو في ذات الوقت الالتزام في الملاعب".

وتابعت: "المشكلة أن الجمهور ممكن يرتكب خطأ ما، فالنادي بيدفع ثمنه لإن النادي بيدفع خطأ الجماهير.. رابطة الأندية ترغب في إحداث انضباط في الملعب".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تلقيه خطابًا رسميًّا من الجهات الأمنية يُفيد بالموافقة على حضور 5000 مشجع لمباراة مصر والجابون، المقرر إقامتها في الثالثة عصرًا، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك