 حسام حسن يصحح أخطاء الاتحاد أمام بيراميدز في الدوري - بوابة الشروق
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حسام حسن يصحح أخطاء الاتحاد أمام بيراميدز في الدوري

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 6:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 6:49 م

أجرى حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، محاضر فيديو للاعبين قبل انطلاق التدريبات مساء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لعودة الدوري الممتاز.

وشرح حسام حسن بعض الأخطاء التي أدت إلى خسارة الفريق السكندري من بيراميدز في مباراة الجولة الثالثة في اللقاء الذي شهد هزيمة زعيم الثغر بثلاثية نظيفة.

وحرص حسام حسن على عرض مباراة بيراميدز أمام اللاعبين وشرح الأخطاء التي حدثت أثناء اللقاء.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الجونة يوم 18 نوفمبر المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وخسر الاتحاد بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، ليحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط.


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