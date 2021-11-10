الرئيس الإيطالي: التظاهرات المعارضة للبطاقة الخضراء ستزيد من الإصابة بكورونا

أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، أن التظاهرات التي تشهدها البلاد المعارضة لبطاقة المرور الخضراء ستزيد من العدوى والإصابات بفيروس كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، في نسختها العربية أن تصريحات ماتاريلا جاءت خلال خطابه خلال افتتاح الاجتماع العام للجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية في بارما، مقاطعة إيميليا رومانياـ شمال البلاد.

وقال الرئيس إنه خلال الأسابيع الأخيرة، خرجت تظاهرات لم يتم التصريح بها ولكن تم اعتبارها تعبيرًا حرًا عن الفكر، مما أعاقت الممارسة الحرة للأنشطة في البلديات التي خرجت بها .

وأردف: "إلى جانب القضايا الحاسمة المتعلقة بالنظام العام، فهي غالبًا ما تباهت بالتخلي عن الحماية الشخصية، المعدات والقواعد الوقائية المفروضة لمكافحة كوفيد، فتسببت بزيادة خطيرة في حالات العدوى".

وأضاف ماتاريلا، أنه أظهر الحكمة والإرادة اللازمة للتعافي، وتم إنجاز عمل رائع، فمن الضروري الآن منع ومواجهة المزالق الخطيرة الأخرى، الناجمة عن الإصابات الجديدة، مؤكدا أن وقت المسئولية لم ينته بعد، فقد تمكنت الدولة قبل كل شيء بفضل اللقاحات وكذلك بفضل الشعور بالمسئولية واحترام الآخرين والقواعد التي أظهرها جميع المواطنين تقريبًا.

وخلص الرئيس الإيطالي إلى أن أمام بلاده موسم من الآفاق الكبيرة والقرارات الصعبة، حيث ستكون البلديات محركًا لتلك القرارات، وستكون الجمهورية الإيطالية واثقة من قدرتها على الخروج من المأزق أكثر قوة.