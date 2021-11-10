أكّدت الدكتورة درية خليل شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل، أنها لامست مدى حب الناس لشقيقها خلال تشييع جثمانه.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "إحنا كأسرة كنا ندرك مدى حب الناس للراحل لكن اليوم بالذات وفي الجنازة اكتشفنا حب الناس له من جميع الأعمار والفئات".

وأضافت: "الراحل كان شقيقي الأكبر وكان كأخ عطوف وحنين ودائمًا يسأل علينا ليس فقط كأشقاء ولكن كل الأقارب.. كان مهتمًا بصلة الرحم جدًا".

تابعت: "كان طيب جدًا .. كل أعماله بحبها لإن كل عمل مختلف عن التاني مكناش بنزهق أمنها".

وعن أقرب الأعمال لقلبها، أوضحت: "كل أعماله مهمة، وحديث الصباح والمساء كانت هايلة وكنت بحب له تمثيلية لم تشتهر جدًا كان يقوم فيها بدور شيخ كبير أعمى".

وتحدثت عن فترة مرضه، أكدت أنه حالته الصحية تدهورت سريعًا، وقالت: "كان تعبان عادي لمدة أربع أيام وبعدين حس بألم في دراعه الشمال وصدره وتوفي في أعقاب ذلك بساعتين ولم نتمكن حتى من إجراء أي فحوصات" .