تجديد تكليف الدكتور أحمد شادي النمر مديرا لنادي جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، القرار رقم 2475 لسنة 2021 بتجديد تكليف الدكتور أحمد شادي النمر، أخصائي رياضي ثالث، للعمل مديراً لنادي جامعة طنطا لمدة عام قابل للتجديد.

والدكتور النمر حاصل على بكالوريوس تربية رياضية جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدا عام 2006، ثم درجة الماجستير عام 2010، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية جامعة طنطا عام 2015، وعمل في بداية تعينة بمديرية الشباب والرياضة بالغربية ونقل لجامعة طنطا عام 2018، ثم التحق بوظيفة مسئول علاقات عامة بجامعة طنطا "شئون مكتب رئيس الجامعة".

وحصل على العديد من الدورات في المجالات المختلفة الرياضية والاجتماعية من وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية وأكاديمية السادات وجامعة طنطا، وشارك في العديد من الأنشطة المجتمعية المختلفة في جامعة طنطا ومحافظة الغربية، ومدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة، وكان أيضًا من ضمن الشباب المشارك في المؤتمرات الرئاسية، كما حصل على الدورات الأربعة من أكاديمية ناصر العسكرية.