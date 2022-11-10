ينجذب أطفال اليوم أكثر إلى الشاشات، ويكافح الآباء دائمًا لإبقائهم بعيدًا عنها، ولكن أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مصدر قلق آخر للوالدين حيث أصبح الأطفال مؤخرًا مدمنين على هذه المنصات، وكل هذا له تأثير كبير على الأطفال، لأن نوع المحتوى الذي يتعرضون له يؤثر على سلوكهم وأفعالهم، بالإضافة إلى صحتهم ورفاههم بشكل عام.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول كيفية تعامل الآباء مع غضب الأطفال عند عدم الرغبة في التخلي عن الهاتف أو القيام من أمام شاشة التلفزيون؟

هل مصادرة الأجهزة خيار صحي؟

يجب على الآباء التفكير في حلول إبداعية للحد من الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشات، حيث لم يعد نزع أجهزتهم مفيدًا للتخلص من هذه العادة، واستخدام وقت الشاشة كمكافأة ليس هو أيضًا أفضل إجراء، لأن القيام بذلك يزيد فقط من جاذبيته ويقوض التأثير المقصود.

نصائح للتعامل مع الأطفال عند الرغبة في الحد من وقت الشاشة.

-لا تصرخوا بالعواقب

قد لا يساعد الصراخ في الحد من عواقب استخدام الهاتف كثيرًا، ولكن يجب إعلامهم وتثقيفهم حول مقدار الوقت الذي يقضيه أمام الشاشة في حد زمني صحي، ويجب أيضا مشاركتهم في الأنشطة المنزلية مثل تحضير الطعام والتنظيف وترتيب الغرف، وذلك لكي يغفلوا عن الرغبة في مشاهدة الشاشة أو اللعب على الهاتف.

- قدوة يحتذى بها

يجب على الآباء تثقيف أطفالهم حول كيفية استخدام المنصات الرقمية لصالحهم ومساعدتهم على فهم بصمتهم الرقمية، ويجب عليهم أيضًا أن يكونوا قدوة، وبدلاً من التصرف بإصرار على الرغبة في الحد من وقت الشاشة، يجب على الآباء التواصل مع أطفالهم بشأن الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي وإدارة وقت الفحص بشكل فعال لإقامة علاقة مستقرة وآمنة مع أطفالهم.

-التحلي بالصبر وإظهار التعاطف

يشعر الأطفال براحة أكبر عند مناقشة وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يجب على الآباء الاهتمام بالمحتوى الذي يشاركه أطفالهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ومراقبة ذلك جيدا، حيث يمكن أن تساعد مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز اهتمامات الأطفال، وحتى اكتساب المهارات الاجتماعية أثناء عبورهم العالم الرقمي.