منتخب سيدات اليد يخسر من الكونغو في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا

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خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للسيدات من منتخب الكونغو بنتيجة 21-20 وذلك في افتتاح مشواره في بطولة إفريقيا في نسختها ال 25، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 9 حتى 11 نوفمبر الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم الكونغو 11-9 قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة في الشوط الثاني لكن حسمت الكونغو اللقاء في النهاية بنتيجة 21-20.

وعاد منتخب السيدات للمشاركة في البطولة بعد غياب 10 سنوات منذ نسخة 2012 بعد إعادة تكوين المنتخب من قبل اتحاد اليد

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية برفقة منتخبات تونس والمغرب الكونغو وغينيا.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني المصرى للسيدات كل من: رئيس البعثة أيمن صلاح والمدير الفني رامي عبد اللطيف والمدرب العام وليد ابو العطا ودرب الحراس وليد عبد المقصود والمدير الإداري ايمان مرجان واخصائية العلاج الطبيعي منة الله بدوي ومحلل الاداء الفني حازم حامد.

كما ضمت قائمة اسماء اللاعبات كل من: امينة عاطف – مي جمعة – شيماء صبري – شهد الشواربي – سهيلة خالد – فرح الشاذلي – ليلى هيثم – ملك طلعت – نهى أيمن – سارة يحيى – منة الله سيد – شهد حسام – أمينة هشام – يارا هاني – مريم عمر – كنزي حاتم – تقى كامل.