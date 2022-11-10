كندا تسجل 2025 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت كندا 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و57 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و393 ألفا و414 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 47 ألفا و87.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 93 مليونا و233 ألفا و715 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.