بايدن: أنصار ترامب أقلية من أعضاء الحزب الجمهوري

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يشكلون سوى جزء صغير من أعضاء الحزب الجمهوري المنافس.

وأضاف بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بعد الانتخابات أن الناخبين أوضحوا في انتخابات التجديد النصفي في البلاد أنهم "لا يريدون أن يكون كل يوم يمضي معركة سياسية مستمرة".

وتابع: "أعتقد أنهم أقلية في الحزب الجمهوري"، في إشارة إلى أنصار ترامب.

وجاءت تصريحات بايدن بينما لا يزال يجري فرز الأصوات في عدد قليل من السباقات المحتدمة في جميع أنحاء البلاد والتي ستحدد السيطرة على الكونجرس الأمريكي.

وقال بايدن في إشارة إلى الغالبية العظمى من أعضاء الحزب الجمهوري: "نختلف بشدة حول قضايا لكنهم أشخاص محترمون وشريفون"، مشيرا إلى سنوات خبرته في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وحتى بعد أن ترك ترامب منصبه في عام 2021، استمر هو وأنصاره في لعب دور رئيسي في سياسة الحزب الجمهوري، حيث أيد ترامب عشرات المرشحين خلال حملة التجديد النصفي.