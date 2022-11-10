عباس يدعو الفلسطينيين لإفشال مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، شعبه إلى الاستعداد لإفشال مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بعد فوز اليمين الإسرائيلي في انتخابات الكنيست الأخيرة.



وقال عباس، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مخاطبا الفلسطينيين الذين احتشدوا وسط قطاع غزة لإحياء الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات "علينا أن نكون جاهزين للمرحلة القادمة"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف دون أن يشير إلى نتائج الانتخابات الإسرائيلية "يجب أن نفشل مخططات الضم كما أفشلناها من قبل... وأن نتصدى بحزم لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية بغزة والضفة والقدس".