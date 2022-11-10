الرئيس الأوكراني يأمل في استمرار دعم واشنطن بعد الانتخابات النصفية الأمريكية

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره للولايات المتحدة على مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية المقدمة لبلاده.

وعبر زيلينسكي، في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الخميس، عن أمله في أن يستمر دعم الولايات المتحدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لجهود الحرب الأوكرانية مهما كانت النتيجة.

جاءت تصريحات زيلينسكي في معرض تعقيبه على "الرسائل المتضاربة" الأخيرة من المشرعين الجمهوريين بشأن خفض المساعدات لأوكرانيا إذا فاز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية.

وقال الرئيس الأوكراني: "نحن ممتنون للدعم من الحزبين. نود حقًا أن يظل هذا الدعم من الحزبين بعد الانتخابات".

وشدد على أهمية الحفاظ على هذا المستوى من الدعم، لأن الدعم الأمريكي يرسل "إشارة قوية ومهمة جدًا".