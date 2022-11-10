ألمانيا تعتزم إقامة جزر مكهربة للتوسع في استخدام القطارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات

تسعى شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان إلى التوسع في كهربة بنيتها التحتية من خلال كهربة قطاعات قصيرة من خطوط السكك الحديدية بما يسمح باستخدام قطارات كهربائية تعمل بالبطاريات. وستشحن البطاريات الجديدة بطارياتها من خلال هذه القطاعات المكهربة وهو ما يسمح لها بقطع مسافات أطول في القطاعات غير المكهربة من خطوط السير.

وبدأ بناء أولى هذه "الجزر المكهربة" في خطوط قطارات ولاية شلزفيج-هولشتاين شمال ألمانيا. وفي الخطوة الأولى ستقوم دويتشه بان بكهربة قطاعات إضافية من خطوطها في مدينة كايل الشمالية وبلدة باد أولدسلو وفي بوشن على الخط الرئيسي من هامبورج إلى برلين.

وهناك مشروعات مماثلة مقررة للخطوط في ولاية راينلاند-بالاتينات الجنوبية وراين رور أر من شمال الراين فيستفاليا.

وتعتبر هذه الخطة مجدية اقتصاديا وبيئيا لأن تغطية كامل خطوط القطارات بالكهرباء مكلفة وتحتاج وقتا طويلا.

وتعهدت دويتشه بان بالوصول إلى درجة الحياد الكربوني بحلول 2024 لكنها مازالت تستخدم عددا من قطارات الديزل في أغراض الشحن وقطارات الركاب المحلية.

وتمت كهربة 62% من شبكة السكك الحديدية في ألمانيا في حين أن الخطوط الكهربائية في بعض المناطق لا تزيد عن 30%.

وطلبت دويتشه بان مؤخرا 113 قطارا كهربائيا تعمل بالبطاريات من شركة ستادلر السويسرية على أن تدخل الخدمة على خط ميكلينبورج- فوربمرن اعتبارا من ديسمبر 2026.

ويقول الخبراء إن القطارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات حاليا لا تمتلك الطاقة الكافية لتسيير قطارات الشحن طويلة المدى وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال القطارات الهجين التي تجمع بين المحركات الكهربائية ومحركات الديزل الأكبر.