هيئة صحية أمريكية: ارتفاع حالات نقل الرضع إلى المستشفى بسبب كورونا

قالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، إن حالات نقل الرضع دون الستة أشهر إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19 ترتفع، وإن المراكز تحث الأمهات على الحصول على اللقاح لتقليل خطر العدوى لدى الفئات غير المؤهلة للحصول على الجرعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكرت والينسكي، في مقابلة حصرية في مقر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في أتلاتنا: "نشهد نقل المزيد والمزيد من هؤلاء الرضع الصغار إلى المستشفى".

وأضافت: "هذا هو المجال الذي نحاول القيام ببعض العمل فيه الآن لأننا نعتقد أننا قادرون على منع هذه الحالات عن طريق منح اللقاح للأم".

وأشارت إلى أن فئة الأطفال دون الستة أشهر الذين يتم نقلهم إلى المستشفى جاءت في ثاني أعلى معدل للنقل إلى المستشفى من بين جميع الفئات العمرية في الأشهر القليلة الماضية، بعد الفئة التي يزيد عمرها على 65 عاما.