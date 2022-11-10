وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك قبل ساعات من زيارته لمصر، لحضور فعاليات قمة المناخ «COP27»، ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «أهلًا وسهلًا سيد بايدن، لكن البلد دي لها احترامها وسيادتها وقوانينها وقضاؤها، قبل ما تيجي وتتكلم، عاوز أسألك سؤالًا، أي حد يمس الجيش الأمريكي هتعمل له إيه؟ عقاب بالسجن وفقًا لقوانين بلادكم».

وقال إن بريطانيا لم تفرج عن الأيرلندي بوبي ساندز، الذي طالب باستقلال أيرلندا سنة 1981، وتركته يموت في السجن، إضافة إلى 9 آخرين مضربين عن الطعام، مناشدًا رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سونالك، إدانة هذا العصر.

وأوضح أن الذين يحاولون تشويه فرحة مصر بتنظيم مؤتمر المناخ - الذي أصبح مثار حديث العالم - لا يمكن أن يكونوا محبين للدولة بأي حال، مؤكدً أن «الحيادية في المواقف الوطنية خيانة».

وتابع: «كل يوم الإخوان يطلعوا قوائم بأسمائنا وينشروها في كل المواقع لقتلنا.. دمنا لا يساوي ذرة تراب من أرض الوطن، لا نخاف منكم أو من غيركم، هتقتل هيتاخد الحق، اوعوا تتصوروا إنكم هترهبوا الوطن أو تضحكوا على المصريين، الشعب الجميل ده محدش يعرف يضحك عليه».

وانطلقت فعاليات COP27 يوم الأحد الماضي، فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشق الرئاسي من القمة يوم الاثنين.

وشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية والخبراء.