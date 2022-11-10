بوتين يوعز بتلبية احتياجات الجيش الروسي خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

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أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع بتشكيل آلية التبادل السريع للمعلومات بين مصنعي الأسلحة والمعدات العسكرية والوحدات المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا؛ وذلك لتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وأفادت الرئاسة الروسية "الكرملين"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، بأن تشكيل تلك الآلية يهدف لتحسين جودة المنتجات والمعدات والأسلحة الموردة.

وأشارت إلى أن الرئيس بوتين، أوعز أيضا الحكومة ووزارة الدفاع بأن يكون تزويد الجيش بما يحتاجه، وفقا لما تتطلبه العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان بوتين وافق، الأسبوع الماضي، على قائمة تعليمات جديدة عقب اجتماعه مع أعضاء المجلس التنسيقي التابع للحكومة بشأن ضمان احتياجات القوات المسلحة والتشكيلات والهيئات العسكرية الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.