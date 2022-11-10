أسوان تستضيف سباق النيل الدولي للدراجات مطلع ديسمبر المقبل

تستظيف محافظة أسوان سباق النيل الدولي للدراجات، والذي سيقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة حوالي 200 متسابق.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات لظهور هذا الحدث العالمي والإفريقى الهام بالشكل الراقي والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان من خلال إستثمار مختلف الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز ، وتقديم التسهيلات المختلفة للظهور بالمظهر المشرف أمام ضيوف هذا السباق؛ لإبراز المقومات الجمالية التي تزخر وتتفرد بها محافظتنا العريقة، وما تمتلكه من هوية بصرية تعكس أصالة وعراقة التراث الأسواني.

وأشارت إلى التنسيق مع الاتحاد المصري للدراجات، برئاسة الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد، والاتحاد الإفريقي للدراجات، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات؛ لإنجاح هذا الحدث، وخاصة أن الاتحاد الإفريقي للدراجات قد أسند تنظيم أول سباق لحوض النيل إلى جمهورية مصر العربية، حيث وافق مجلس إدارة الاتحاد على تنظيم وإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير على أرض أسوان الساحرة الخلابة لتفردها بالمقومات المتعددة من الآثار الخالدة والتنوع في المنتج السياحي على صفحة نهر نيلنا العظيم.

وأوضحت أن هذا الحدث سيشهد حضور متميز للعديد من الشخصيات الرياضية العالمية والأفريقية، ليتم نقله عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بما يساهم بدوره في تنشيط الحركة السياحية، ويعمل على إطلاع الدول المشاركة على عظمة وتاريخ الحضارة المصرية، لافتة إلل أن الاجتماع شهد استعراض 5 مراحل سيشملها السباق على مدار فعالياته، حيث تتراوح كل مرحلة لمسافات تصل ما بين 80 إلى 100 كم لتجوب العديد من المواقع والأماكن لتعريف المشاركين بالبانوراما الجمالية المتكاملة التي تتميز بها زهرة الجنوب.