الأمين العام لمجلس التعاون يؤكدُ أهميةَ تعزيز آفاق العلاقات الاستراتيجية الخليجية-الباكستانية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأربعاء، مع وزيرَ الخارجية بجمهورية باكستان بيلاوال بوتو زرداري، تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية الخليجية-الباكستانية، بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الحجرف أكد حرص مجلس التعاون على تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة وأيضا تعزيز آفاق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين مجلس التعاون وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتنمية المنافع المتبادل، لما فيه تحقيق مصلحة الطرفين.

كما استعرض الاجتماع مستجدات ملف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان، وأهمية دفع هذا الملف لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.