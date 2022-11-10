النائب الجمهوري لنيويورك يطالب حزبه بالابتعاد عن ترامب

قال النائب الجمهوري المنتخب مايك لولر، اليوم الخميس، إنه يريد أن يمضي الحزب الجمهوري قدما بعيدا عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وأوضح لولر لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "أفضل أن يمضي الحزب (الجمهوري) قدما، أعتقد انه يجب النظر إلى المستقبل وعدم الرجوع إلى الماضي مرة أخرى"، ذاكرا أنه يجب التركيز على التحديات والقضايا أكثر من التركيز على الشخصيات.



وتابع لولر: "التقدم للأمام والتحرك في اتجاه مختلف أمر جيد، ولكن في النهاية سيقرر الناخبون ما يريدون فعله".



وأكد: "أولويتنا القصوى هي التعامل مع التضخم وتكاليف المعيشة. هذا ما سأركز عليه".



وخسر شون باتريك مالوني سباق إعادة انتخابه في مجلس النواب لحساب المرشح الجمهوري، مايك لولر، في المنطقة 17 بولاية نيويورك.



وشهدت مختلف الولايات الأمريكية أمس، انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعدا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.



وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على آخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومى إلى الدعم العسكرى لأوكرانيا.