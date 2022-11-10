الرئيس التونسي يبحث مع رئيسة الحكومة نتائج مشاركتها في قمة المناخ بشرم الشيخ

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان نتائج مشاركتها في قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد تناول خلال لقائه مع نجلاء رمضان نتائج المشاركة التونسية في قمة المناخ، وخاصة المحادثات الثنائية التي أجرتها رئيسة الحكومة مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين في هذه القمة.

وأضاف البيان أنه تم كذلك التطرق إلى الوضع العام في البلاد، والتوازنات المالية للدولة، حيث أكد رئيس الجمهورية التونسية حرصه على مقاربة هذه القضايا مقاربة جديدة تقوم على العدل والإنصاف، وعدم تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.

وقال الرئيس قيس سعيد: "إن الحل الناجع يجب أن ينطلق من إرادة الشعب، ولن يكون هناك تفريط كما يدعي البعض، في المؤسسات والمنشآت العامة."

وتناول الاجتماع أيضا قضية الضحايا والمفقودين بجرجيس وغيرها من المناطق الأخرى في البلاد، إلى جانب مواجهة الارتفاع غير المقبول للأسعار.