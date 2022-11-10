جلد شابين في نيجيريا بعد سخريتهما من محافظ عبر تيك توك

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تعرض شابان ساخران عبر التيك توك لعملية جلد في ساحة عامة؛ جراء انتقادهما محافظ ولاية نيجيرية، ما تسبب في غضب وانتقاد هيئة العفو التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت قناة "بي بي سي" البريطانية، أن كل من مبارك إلياس ونظيفي محمد، تلقيا 20 جلدة لكل منهما أمام الناس، بعد سخريتهما من والي ولاية كانو الشمالية عبر تيك توك.

كما ألزمت المحكمة، الشابين، بتنظيف القاعة يوميا لمدة شهر، والاعتذار عبر تيك توك للوالي عبدالله جاندوش.

ودفع كل من الشابين غرامة 17 جنيها إسترلينيا ضمن العقوبة.

وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الشابين، كما وصفت الحكم القضائي بـ"الوحشي".