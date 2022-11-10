فرنسا تسجل 28 ألفا و871 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة

سجلت فرنسا 28 ألفا و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 37 مليونا و261 ألفا و364، والوفيات إلى 158 ألفا و658.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 153 مليونا و69 ألفا و144 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

وأشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.