بريطانيا تجمد أصولا روسية بقيمة 18 مليار جنيه إسترليني في إطار العقوبات على موسكو

أعلن مكتب تطبيق العقوبات المالية البريطاني، اليوم الخميس، إن بريطانيا جمدت أصولا روسية بقيمة إجمالية تبلغ 4ر18 مليار جنيه إسترليني (9ر20 مليار دولار) منذ بدء تطبيق العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صادر عن المكتب القول إن هذه الأصول تزيد بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني عن قيمة الأصول التي تم تجميدها في إطار أية عقوبات.

وفرضت بريطانيا والدول الغربية الأخرى عقوبات على أكثر من 1200 شخصية و120 شركة روسية بسبب غزو أوكرانيا.

ومنذ بدء العملية العسكرية، تلقى مكتب تطبيق العقوبات المالية التابع لوزارة الخزانة البريطانية 236 تقريرا عن انتهاك العقوبات.

وقدم الملياردير الروسي بيتر أفين طعنا في الاتهامات الموجهة إليه بانتهاك العقوبات أمام إحدى محاكم لندن.

ويواجه أفين اتهاما باستخدام حسابات مصرفية خاصة بزوجته وشركات إدارة العقارات لتمويل أسلوب حياته.

وقال أندرو جريفيت المسؤول في وزارة الخزانة "فرضت أشد العقوبات صرامة على روسيا، وهو ما يشل آلة الحرب الروسية... للتأكد من أننا نقوم بكل ما في وسعنا لاستمرار الضغط على أصدقاء بوتين الفاسدين، قمنا بزيادة عدد العاملين في المكتب بأكثر من الضعف".