حاكم الشيشان يدعم انسحاب روسيا من خيرسون

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اعتبر حاكم جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا والضفة اليمنى لنهر دنيبرو بأكملها قرارا صحيحا.

وكتب قديروف، في حسابه على قناة "تليجرام" اليوم الخميس أن القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا سيرجي سوروفيكين أنقذ بذلك آلاف الجنود من حصار بحكم الأمر الواقع.

وأضاف أن سوروفيكين اتخذ "قرارا صعبا لكنه صحيح بين التضحيات عديمة المعنى من أجل الإعلانات الصاخبة وإنقاذ أرواح الجنود التي لا تقدر بثمن".

وأوضح أن خيرسون منطقة صعبة لا يمكن فيها الحصول على إمداد مستقر ومنتظم من الذخيرة وتشكيل مؤخرة قوية للجيش.

وشكا قائلا: "لماذا لم يتم القيام بذلك في الأيام الأولى من العملية الخاصة".

وأضاف أن سوروفيكين تصرف رغم ذلك ببعد نظر ووضع جنوده الآن في موقع استراتيجي أكثر ملائمة، ولا سبب هناك للحديث عن " التخلي " عن خيرسون.

وميز قديروف نفسه كأحد أقوى داعمي الحرب منذ اندلاعها قبل أكثر من ثمانية شهور كما أرسل وحدات من الجيش الشيشاني إلى أوكرانيا.