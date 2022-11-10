 انتصار السيسي عن تفقدها المنطقى الخضراء بـCOP27: رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف - بوابة الشروق
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انتصار السيسي عن تفقدها المنطقى الخضراء بـCOP27: رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف


نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 7:18 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 7:18 م

أعربت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بحضور عدد العروض بالمنطقة الخضراء، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وقالت السيدة انتصار، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "شرفت بحضور عدد من العروض خلال تفقدي للمنطقة الخضراء بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، ولقد شعرت بسعادة بالغة خاصة وأن القائمين على هذا المجهود هم الشباب المتطوعون وشباب البرنامج الرئاسي، الذين يصلون الليل بالنهار لخدمة ضيوف المؤتمر وحتى تخرج كل الفعاليات في أفضل مستوى".

وأضافت: "قد رأيت مستوى غير مسبوق من الاحتراف بفضل ما اكتسبه هؤلاء الشباب من خبرات على مدار السنوات الماضية، إنني أحيي كل من أسهم في خروج مؤتمر المناخ بهذا الشكل المشرف".

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