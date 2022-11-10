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وزير الخارجية البحريني يؤكد أهمية تطوير التعاون مع المملكة المتحدة

عبد اللطيف بن راشد الزياني
عبد اللطيف بن راشد الزياني
أ ش أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 5:03 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 5:03 م

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أهمية تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البحرين والمملكة المتحدة في كل ما يخدم المصالح المشتركة، مشيدا بمتانة علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، بالمنامة، وفدا من المملكة المتحدة بمناسبة مشاركتهم في معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السادسة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية البحريني بالوفد البريطاني وبزيارتهم لبلاده للمشاركة في النسخة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران.


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