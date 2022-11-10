 إصابة طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مطار بيروت - بوابة الشروق
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إصابة طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط برصاصة طائشة أثناء هبوطها في مطار بيروت

د ب أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 9:06 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 9:06 م

تعرضت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط لرصاصة طائشة اليوم الخميس، أثناء هبوطها في مطار بيروت عائدة من الأردن دون وقوع إصابات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت في تصريح لقناة "الجديد" المحلية إن "رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الأردن".

وأضاف أن "مطار بيروت يواجه هذه الأزمة دائماً إضافةً إلى أزمة الطيور التي تشكل خطراً على حركة الطيران".

وكانت الطائرة التي أصيبت برصاصة طائشة تقل عدداً من الركاب، ومن بينهم النائبة بولا يعقوبيان.

وقالت يعقوبيان، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمد لله على السلامة. السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم يوضع له حد".

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