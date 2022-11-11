قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها ضد أي مدرس أو مدير مدرسة يطرد طفلا بسبب عدم دفعه للمصروفات، مؤكدة أنه سلوك غير مقبول، ولا ينم على احترام لحقوق الأطفال.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس: «أنا ضد أي مدرس أو مدير مدرسة يوقف طفلا أو طفلة ويشعرهم أنهم لم يدفعوا المصروفات، ده حقيقي غير مقبول، ولا يمثل حقوق طفل أو أخلاق مصرية.. يكلم الأهل لكن ميكلمش الطفل أو يطرده».

وأوضحت أن الأسر قد يكونوا غير قادرين على دفع المصروفات الدراسية، قائلة إن التضامن تنسق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، في هذا الملف.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى سداد مصروفات جامعية لبعض الطلاب الذين يقف تخرجهم على دفع مصروفات قديمة، خلال العام الماضي، مؤكدة أن العلم مستقبل مصر، كما أنه أحد أبواب التنمية إلى جانب الاهتمام بالطفولة المبكرة.

وذكرت أن مبادرة «شتاء دافئ» تستهدف توفير الأغطية، ودفع مصروفات لغير القادرين، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة، وأجهزة لاب توب ناطقة للمكفوفين في الجامعات.

وذكرت أن الوزارة تتعاون مع المؤسسات والجمعيات العاملة في الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، منوهة إلى أن «عدم الكشف المبكر، وعدم الحصول على علاج هرموني في البداية، يقود إلى وضع أسوأ».

ولفتت إلى تنسيق الوزارة مع المؤسسات الحكومية والأهلية بشكل مستمر، معقبة: «المجتمع المدني الأذرع التنفيذية بالوزارة، يقدم خدمات جليلة في الموضوعات المختلفة، كما أننا نسق مع كل الوزارات في موضوعات الحماية الاجتماعية».