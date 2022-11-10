منظمة الأرصاد الجوية: العالم بحاجة ملحة للاتحاد وجمع التمويل اللازم لمواجهة التغير المناخي

أكد مدير منظمة الأرصاد الجوية العالمية، جون ستاندر، اليوم الخميس، أن العالم بحاجة ملحة للاتحاد وجمع التمويل اللازم؛ من أجل مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأضاف ستاندر، في تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، على هامش فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-27)، بمدينة شرم الشيخ، أن منظمة الأرصاد الجوية العالمية تعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد خطط عمل؛ للتأكد من أن جميع المواطنين محميون سواء من موجات الحر والفيضانات والإعصارات أو غيرها.

وأكد ضرورة مشاركة جميع المعلومات الموجودة سواء من شبكة الرصد أو المعلومات المتعلقة بالاحتباس الحراري والفيضانات بين جميع دول العالم من أجل حماية البشرية من تداعيات التغير المناخي.