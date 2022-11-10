النقض تحدد جلسة 11 فبراير لنظر طعن مودة الأدهم على حبسها 6 سنوات

حددت محكمة النقض جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر طعن مودة الأدهم، الذي يحمل رقم 12737 لسنة 91 قضائية على حكم سجنها 6 سنوات، وتغريمها وآخرين 200 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن الدكتور هاني سامح، وكيل الدفاع عن مودة الأدهم قد قدم مذكرة طعن وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر ضد موكلته في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل، والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، حيث نص منطوق الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، والتغريم بمائتي ألف جنيه، والحكم غيابياً على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.