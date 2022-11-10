الكرملين يؤكد عدم مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) عدم حضور الرئيس فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في جزيرة بالي الإندونيسية الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيتوجه لحضور اجتماع الدول الصناعية الكبرى العشرين في الجزيرة الإندونيسية بدلا عن بوتين.

وكان مسؤول إندونيسي قد قال، في وقت سابق، إن الرئيس الروسي لن يتوجه إلى بالي لحضور القمة.

وكان بوتين قد أبقى على الباب مفتوحا، لفترة طويلة، بشأن مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين يومي 15 و16 من نوفمبر الجاري.