الملا يشهد التوقيع مع سيمنس للاستثمار في العنصر البشري في مجالات إزالة الكربون

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور كريستيان بروخ رئيس شركة سيمنس العالمية للطاقة، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والشركة العالمية للتدريب وبناء القدرات البشرية في مجالات إزالة الكربون.

حيث تتعاون سيمنس للطاقة مع الوزارة في تقديم برامج تدريب متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والعملية لكوادر برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول؛ بهدف إكسابها المهارات اللازمة لتحقيق استراتيجيات إزالة الكربون وتنفيذ المشروعات المستقبلية في هذا المجال بحسب بيان وزارة البترول اليوم.

وقع الاتفاقية علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون المكتب الفني وديتمار جوزيف سيرسدورفر رئيس شركة سيمنس للطاقة في مصر والسيدة ليلي الحارث نائب الرئيس والمدير العام للشركة.

ويشمل نطاق عمل الاتفاقية عددا من البرامج التي تحقق أهدافها وتشمل التدريب في مجالات إزالة الكربون والهيدروجين، علاوة على التدريب العملي بمواقع مؤسسة سيمنس العالمية خارج مصر؛ بهدف تحسين مهارات وقدرات المتدربين، كما سيتم تقديم برنامج الحوكمة لسيدات المستقبل لعدد من الكوادر الهندسية من السيدات، والبرامج الفنية الداعمة لتحقيق أهداف هذه المبادرة.