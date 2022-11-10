الجيش اللبناني ينفذ مناورات تحاكي القبض على إرهابيين ومرتكبي أعمال شغب

أكد الجيش اللبناني تنفيذ مناورات تحاكي فرضيات القبض على إرهابيين بعد دخولهم بالقوة إلى عدد من البنوك في سياق مخطط إرهابي.

وأوضح الجيش للبناني، في بيان اليوم بعاء، أن هذه المناورات تأتي استكمالاً للتدريبات التي تقوم بها وحدات الجيش في إطار التمرين السنوي حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن المناورات تضمنت التعامل مع خارجين عن القانون ومرتكبي أعمال شغب ومهاجمة منشآت حيوية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية ومؤسسات عامة وخاصة، وذلك بهدف تضليل القوى الأمنية لتنفيذ أعمال إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية.

وأوضح أن هذا التمرين يهدف إلى رفع مستوى جاهزية العناصر والوحدات لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، مشيرًا إلى أن الوحدات العسكرية تتابع تنفيذ مراحل التمرين حتى بعد غد الجمعة في المناطق اللبنانية كافة.