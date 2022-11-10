محافظ المنوفية يستقبل وفد جمعية الليونز لبحث سبل التعاون في دعم القطاع الصحي

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفد جمعية الليونز بمكتبه بالديوان العام، بحضور نائبه محمد موسى، والدكتور خالد عبدالغني مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية.

ورحب المحافظ، بالحضور متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والاستمرارية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدا حرصه الدائم على الاطمئنان على انتظام سير العمل وتوافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، والعمل على إزالة أي معوقات، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتبادل الطرفان الحديث حول القطاع الصحي بالمحافظة خاصة مستشفى رمد أشمون، والتي تضم 7 عيادات رمد، و2 عيادة أسنان، ومعمل، وصيدلية، و3 غرف عمليات.

وأشار الوفد، إلى أنه سيتم دعم المستشفي بمبلغ 3 ملايين جنيه نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين على المستشفى لتلقي الخدمة الطبية، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل توسعة للمستشفي وإمدادها بالأجهزة وكل المستلزمات للعمل على رفع مستوى الخدمة بها.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية، بدور نادي الليونز فى توفير الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين البسطاء وبناء صروح طبية كمستشفى الليونز لطب العيون بمدينة أشمون، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع الجهود والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل توفير كل الخدمات للمواطنين.