مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الخميس 10نوفمبر 2022 العديد من المباريات بمختلف الملاعب الأوروبية، أهمها مباراة ريال مدريد وقادش فى الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقدم "بوابة الشروق" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها

مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ×سيلتا فيجو- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

فالنسيا× ريال بيتيس- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال مدريد× قادش- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ×يوفنتوس- الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو× مونزا- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد ×أستون فيلا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium