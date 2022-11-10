 مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف أوكراني على دونيتسك - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 9 أشخاص في قصف أوكراني على دونيتسك

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 1:31 م | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 1:31 م

أعلنت السلطات في دونيتسك، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي دونيتسك.

وذكرت السلطات في دونيتسك، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، أنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي دونيتسك"، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في جميع الأراضي المحررة، على حد وصفها.

ومن جهة أخرى، أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، عن مشاركة مرتزقة من التنظيمات الإرهابية الدولية في الأعمال القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية في المنطقة .

وقال روجوف، في تصريحات له اليوم، إنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديه فإن أكثر من نصف قوات العدو المشاركة في الأعمال القتالية النشيطة في خط التماس هم المرتزقة الأجانب بالذات من التنظيمات الإرهابية الدولية.


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