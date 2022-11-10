إيران تعلن تصنيع صاروخ باليستي فرط صوتي

أعلن الحرس الثوري الإيراني تصنيع صاروخ باليستي فرط صوتي (هايبرسونيك) لمواجهة منظومات الدفاع الجوي.



وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، أن قائد القوة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري أمير حاجي زادة قال إن الصاروخ الجديد "بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي".



وأعرب زادة عن اعتقاده بأنه "لن يتم اكتشاف التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة".



وقال: "يستهدف هذا الصاروخ منظومات العدو المضادة للصواريخ، ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ".



وتتميز الصواريخ فرط صوتية بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة، ويمكنها تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة، وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.