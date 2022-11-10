معسكر مغلق للاتحاد استعدادا لعودة الدوري

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قرر الجهاز الفني للاتحاد السكندري الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل استعداداً لعودة الدوري الممتاز.

ويتوقف الدوري المصري في الفترة الحالية بسبب مشاركة منتخبنا الوطني أمام بلجيكا في مباراة ودية ستقام في الكويت.

ويسعى الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد، لزيادة تركيز اللاعبين خلال المعسكر المغلق بالإضافة إلى خوض مباريات ودية لزيادة الانسجام بينهما.

ومنح زوران اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الجمعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاطمئنان على أسرهم على أن يعودوا لاستنئاف المران بعد غدً السبت.

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم الحالي من بطولة الدوري بالفوز في اول ثلاث مباريات بالمسابقة ليقتسم صدارة الترتيب مع الأهلي برصيد 9 نقاط.