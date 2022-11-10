تقرير: اليابان ربما تبقي المواطنين بالمنازل إذا تجاوزت موجة كورونا التالية سابقتها

قررت الحكومة اليابانية أن تطلب من المواطنين البقاء في منازلهم إذا أرادت السلطات المحلية اتخاذ تدابير أقوى، حال تجاوز عدد الإصابات في الموجة التالية من فيروس كورونا الأعداد المسجلة خلال الموجة الأخيرة، بحسب تقارير لهيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه)، نقلا عن اجتماع بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والوزراء المعنيين .



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن التقارير أشارت إلى أنه سيتم تعديل التحذيرات إلى نظام من أربع مستويات، بدلا من المستويات الخمسة الحالية.



وسيطبق طلب البقاء في المنازل على الأشخاص الذين يعانون من أعراض، كما ستطبق القيود على الفعاليات وتناول الطعام في الأماكن العامة.



ومن المتوقع عرض هذه السياسة على لجنة الخبراء الحكومية، يوم غد الجمعة.