شركة كانيون الألمانية للدراجات تطور نظاما جديدا لضبط مقود الدراجة في خط مستقيم

في أحدث اختراق تكنولوجي في مجال الدراجات بدأت شركة صناعة الدراجات الألمانية كانيون استخدام تكنولوجيا مثبت توجيه مقود الدراجة، قائلة إنها ستطور قيادة الدراجات وتجعلها أكثر أمنا وأسهل.

يتم وضع الآلة الميكانيكية الجديدة المسماة "حافظ عليها مستقرة" (كيه.آي.إس) وتماثل نظام مساعدة التوجيه في السيارات فوق الأنبوب المرتبط بمقود الدراجة. وتستخدم الآلة زنبركا بسيطا مع حزام قوي وكامة لكي تضمن ثبات المقود في المنتصف أثناء السير دون الحاجة إلى تدخل السائق.

كما أن هذه الآلة تضمن استمرار الدراجة الجبلية في طريق مستقيم وتوجهها نحو الأمام أثناء الحركة وهو ما يجعل ركوب الدراجة أكثر متعة وأسهل في السيطرة عليها خلال القيادة في الظروف السيئة.

من ناحيته قال مارتيس ستروير المهندس في شركة كانيون في إعلان مصور عن النظام الجديد إن "هذه الطريقة الحالية في توجيه الدراجات قائمة منذ 100 سنة لكن لم يسأل أحد نفسه ما إذا كانت هذه الطريقة هي الأفضل الممكنة".

وأضاف "نعتقد أن نظام كيه.آي.إس مناسب للجميع. الآن تستطيع رؤيته في الدراجة التجريبية لكن يجب أن تكون مستعدا لرؤية المزيد منه في المستقبل".

وذكرت الشركة الألمانية أن فكرة هذا النظام مستمدة من تقنية المحافظة على انتظام سير السيارة داخل الحارة المرورية والذي يبقيها في طريق مستقيم على الطريق بعد تجاوز المنحنيات.

ومن الممكن إضافة النظام الجديد إلى الدراجة سبيكترال 29 سي.إف8 ذات التعليق الكلي من كانون والتي يبلغ سعرها 5000 يورو. كما أنه مناسب للدراجة الكهربائية 304 سي.إي.