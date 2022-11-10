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أردوغان يشيد بقرار روسيا الانسحاب من خيرسون الأوكرانية

أردوغان وبوتين
أردوغان وبوتين
أنقرة - د ب أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 10:44 ص

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقرار روسيا الانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية، واصفا القرار بأنه "إيجابي وهام"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وجاءت تصريحات أردوغان للصحفيين اليوم الخميس من مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة، قبيل انطلاقه إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي فيما يخص العلاقات بين بلاده وأرمينيا: "نسعى لكسب أصدقاء وليس لاختلاق أعداء، وخطوات أرمينيا مع أذربيجان تؤثر إيجابا على تحركنا أيضا".

وأضاف أن "الجاليات الأرمينية سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة تعمل ضد تطبيع العلاقات (التركية) مع أرمينيا، وهذا يؤثر سلبا على المسار".


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