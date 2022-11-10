تقرير نهائي: تهاون الطيار مسؤول جزئيا عن تحطم طائرة إندونيسية العام الماضي

قالت لجنة سلامة النقل الإندونيسية، اليوم الخميس، في تقريرها النهائي عن حادث تحطم طائرة ركاب أودى بحياة 62 شخصا كانوا على متنها في يناير 2021، إن اعتماد القبطان على نظام الطيار الآلي ربما يكون قد ساهم في الحادث.

وذكرت اللجنة الوطنية لسلامة النقل أن طيار شركة "سريويجايا أير" ربما فشل في اتخاذ إجراءات تصحيحية، عندما تعطل نظام دواسة الوقود في الطائرة، لأنه كان مقتنعا بالنظام التلقائي للطائرة.

وقالت اللجنة في التقرير: "الرضا عن النظام الآلي والانحياز التأكيدي ربما أدى إلى تقليل مراقبة الأجهزة والظروف الأخرى".

وقد سقطت طائرة بوينج 737-500 في بحر جاوة بعد دقائق من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا في 9 يناير من العام الماضي.

وقال المحققون إن الطائرة واجهت مشاكل في نظام دواسة الوقود الأوتوماتيكي.

وقال تقرير التحقيق إن رافعة دواسة المحرك الأيسر تحركت للخلف، مما تسبب في انخفاض قوة المحرك وانقلاب الطائرة على جانبها قبل أن تتحطم.