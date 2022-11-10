قال رئيس دولة الصومال حسن شيخ محمود، إن بلاده تعرض في قمة المناخ COP27، التحديات التي تواجهها خاصة المتعلقة بتغير المناخ، لافتًا إلى معاناة الصومال من الجفاف للعام الخامس على التوالي.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الأولى»، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الخميس، أن الجفاف أدى إلى خسارة عدد كبير من المواشي والرؤوس الحيوانية، مشيرًا إلى أن الأمر لم يسمح بزراعة الأراضي.

وتابع: «وضع الأمن الغذائي بالصومال خطير، بسبب ندرة المياه والرطوبة وآثارها»، مضيفًا: «نحن هنا لعرض موقفنا ونستمع إلى التحديات التي تواجه الدول الأخرى، والمشاركة مع مجتمع التمويل الدولي لدعم الصومال».

وأشار إلى أن «الصومال يعاني من الجماعات المسلحة على مدار 15 عامًا، إضافة إلى تحدي التغير المناخي»، قائلًا إن أولوية بلاده على المدى القصير مرتبط بحماية الأرواح، والابتعاد عن المجاعة، وتوفير الفرص للمجتمعات للتعافي من تلك الأزمات.

وتابع: «أولويتنا وضع حلول للتغير المناخي، والابتعاد عن ظاهرة التصحر، وإعادة هيكلة التربة وبناء البنية التحتية المطلوبة للتخفيف من حدة التغير المناخي»، مضيفًا أن التمويل الخاص بالعمل المناخي غير كاف بدرجة كبيرة.

وانطلقت فعاليات COP27 يوم الأحد الماضي، فيما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشق الرئاسي من القمة يوم الاثنين.

وشارك في الشق الرئاسي، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية والخبراء.