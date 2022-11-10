ذا ديبلومات: إغلاق مدينة قوانجتشو الصينية يزيد المخاوف بشأن سلاسل التوريد العالمية

أكدت دورية "ذا ديبلومات" المتخصصة في الشأن الآسيوي أن تفشي فيروس كورونا في مدينة "قوانجتشو" الصينية، التي تعد مركز التصنيع العالمي، يزيد المخاوف المتعلقة بسلاسل التوريد ويضعف ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وتطرق تقرير دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية إلى تعليمات مدينة قوانجتشو بتشديد الإجراءات إلى حالتها القصوى مع اتباع الصين استراتيجية "صفر كوفيد 19".

وذكر التقرير أن السلطات المحلية في مدينة قوانجتشو أصدرت أوامر للسكان البالغ عددهم قرابة 5 ملايين بالبقاء في منازلهم حتى يوم الأحد المقبل على الأقل، مع السماح لفرد واحد من كل أسرة بالخروج مرة واحدة يوميًا لشراء الضروريات.

وأشار إلى أن التعليمات جاءت بعد أن أبلغت المدينة المكتظة بالسكان عن أكثر من 2500 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تعليق وسائل النقل العام، في حين تم إلغاء الرحلات الجوية إلى بكين ومدن رئيسية أخرى، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

ورصد التقرير انفتاح العالم وإلغاء قيود الإغلاق، مشيرا إلى أن الصين لم تتخذ سوى خطوات ثانوية شديدة الحذر، حيث لا تزال حدودها مغلقة إلى حد كبير ويتعرض المسؤولون لضغوط شديدة لفرض القيود.

وأوضح التقرير أن حالة الإغلاق أدت لانكماش تجارتها في أكتوبر مع ضعف الطلب العالمي، وذكرت وكالة الجمارك في البلاد أن الصادرات تراجعت 0.3 بالمائة عن العام السابق، بانخفاض عن 5.7 بالمائة في سبتمبر، كما تراجعت الواردات 0.7 بالمائة مقارنة مع توسع الشهر السابق 0.3 بالمائة.

وأشار التقرير إلى احتفاظ الصين بسياستها الصارمة المتمثلة في "عدم انتشار فيروس كورونا" على الرغم من انخفاض أعداد الحالات نسبيًا وعدم وجود وفيات جديدة، إذ لا تزال حدود البلاد مغلقة إلى حد كبير والسفر الداخلي والتجارة متأثران بلوائح الحجر الصحي المتغيرة باستمرار.