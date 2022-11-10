المملكة المتحدة تقدم 1000 صاروخ أرض جو إلى أوكرانيا

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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنه سيتم تقديم ما يقرب من 1000 صاروخ "أرض-جو" إضافي لأوكرانيا؛ لحماية بنيتها التحتية الحيوية التي تستهدفها روسيا باستمرار.

وأضاف والاس، وفقا لما ذكرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن "الصواريخ ستلعب دورا حيويا في إمكانات الدفاع الجوي لأوكرانيا وحماية بنيتها التحتية الحيوية، التي تستهدفها روسيا باستمرار".

وأوضح أن المملكة المتحدة دربت أكثر من 7400 مجند من القوات المسلحة الأوكرانية.

يشار إلى أن المعدات تتكون من قاذفات وصواريخ قادرة على إسقاط الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات الروسية بدون طيار وصواريخ كروز.