أكد الكاتب الصحفي توماس جورجيسيان، المتخصص في الشئون الدولية، أن الانتخابات النصفية الأمريكية لم تحسم بعد في بعض الولايات، وتم حسم النتائج في أكثر من 35 ولاية في انتظار الأسبوع المقبل لانتهاء عمليات فرز الأصوات بمراكز الاقتراع، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي الجديد لن يمارس عمله قبل يناير المقبل.

وأضاف جورجيسيان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن الانتخابات النصفية الأمريكية أظهرت تباينًا وتناقضًا بالمجتمع الأمريكي في اختيار المرشحين على أساس قبلي، مشيرًا إلى أن أكثر الاختيارات كانت لشخصيات غير معروفة نسبيًا، قائلا: "الجمهوريون يعلنون عن موجة حمراء قادمة، ولكنها موجة حمراء باهتة وليست باللون القاتم كما قيل، والنسبة التي شاركت من النساء خلال الانتخابات الجارية كانت كبيرة".



وأكد المتخصص في الشئون الدولية، أن شعبية الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في أدنى مستوياتها ولا تتخطى 40%، والاقتصاد لم يكن السيد الوحيد في انتخابات التجديد النصفي، ومازلنا نعيش في أجواء الأكاذيب والافتراءات، والفترة المقبلة قد تشهد منازعات قضائية لإعادة تصويت بعدد من مراكز الاقتراع.